Arezzo si prepara ad accendersi con la prima edizione di Via Vittorio Veneto Summer Night, l’evento estivo più atteso! Sabato 28 giugno, dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, musica vibrante, balli, aperitivi e cene all’aperto trasformeranno Saione in un palcoscenico di divertimento e convivialità. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate in compagnia e riscoprire il cuore pulsante della nostra città. Non mancate!

Arezzo, 24 giugno 2025 – Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, balli, musica, aperitivi, cene a cielo aperto. Tutto pronto per la festa dell'estate a Saione. Ecco la prima edizione di via Vittorio Veneto Summer night. Sabato 28 giugno negozi aperti fino a mezzanotte con shopping, balli, musica, aperitivi, cene a cielo aperto e tanto divertimento. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18 per poi dare il via all''evento organizzata da Confesercenti Arezzo, in collaborazione con i commercianti di Via Vittorio Veneto, grazie al patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dal Comune di Arezzo, al contributo di Estra main partner e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Vittorio Veneto summer night: sabato 28 giugno

VENERDI 20 e SABATO 21 GIUGNO 2025 VITTORIO VENETO (TV) PARCO DAN - VIA SCHIAPPARELLI GAS ROCK ? https://www.trevisoeventi.com/gas-rock.html INFOLINE TEL 335 121278 EVENTO BENEFICO IN FAVORE DELLA LILT ? BANCARELLE Vai su Facebook

