Iran lavoriamo per ripristinare il programma nucleare

In un contesto di tensioni internazionali crescenti, l'Iran si prepara a ripristinare il proprio programma nucleare, nonostante gli attacchi mirati di Israele e USA. Mohammad Eslami, capo dell'Aeol, rivela che Teheran aveva già pianificato questa strategia prima degli incidenti, con l’obiettivo di garantire continuità nella produzione e nei servizi. La situazione si fa sempre più complessa e cruciale per la stabilità della regione e del mondo intero.

Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (Aeol), Mohammad Eslami, ha dichiarato che Teheran aveva pianificato già prima degli attacchi il ripristino dell'industria nucleare del Paese dopo i raid compiuti da Israele e Usa. Lo riporta l'agenzia di stampa Mehr. "Il piano mira a prevenire interruzioni nel processo di produzione e nei servizi", ha detto Eslami, citato da Mehr, come riporta il portale legato all'opposizione iraniana Iran International, con sede all'estero. Eslami ha sottolineato che è in corso la valutazione dei danni subiti dall'industria nucleare iraniana dopo i bombardamenti condotti contro i principali impianti del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, lavoriamo per ripristinare il programma nucleare

