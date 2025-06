Borsa | l' Europa accelera dopo Ifo Germania Francoforte +2,15%

Le borse europee si sbilanciano al rialzo, spinte dalla fiducia delle imprese tedesche che supera le aspettative, con Francoforte in testa (+2,15%). Milano, Parigi e Madrid segnano solidi guadagni, mentre Londra cresce con moderazione. I futures statunitensi sono positivi, alimentati dalla tregua tra Israele e Iran e dalle prospettive di una possibile riduzione dei tassi d’interesse. In questo clima ottimista, gli investitori si preparano a nuove opportunità sui mercati globali.

Allungano il passo le principali Borse europee dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania migliori delle stime. In particolare accelera Francoforte, che guadagna il 2,15%, seguita da Milano (+1,6%), Parigi e Madrid (+1,4% entrambe) e Londra (+0,4%). Positivi i futures Usa dopo la tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump e l'apertura della vicepresidente della Fed Michelle Bowman a un taglio dei tassi a luglio. In arrivo nel pomeriggio i prezzi delle case Usa, gli indici della Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. 🔗 Leggi su Quotidiano.net