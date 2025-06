Milan il mercato entra nel vivo | oltre 40 milioni per il nuovo colpo

Il mercato estivo del Milan si accende con grandi manovre e una cifra da capogiro: oltre 40 milioni pronti a rivoluzionare la rosa. Dopo le uscite di peso di Reijnders e Theo Hernandez, il club rossonero si prepara a un colpo importante, destinato a rafforzare ulteriormente la squadra e a scrivere nuove pagine di questa stagione. La domanda è: chi sarà il protagonista di questo investimento da record?

Dopo i grandi movimenti in uscita ora il mercato del Milan sta per entrare nel vivo: pronto un colpo da 40 milioni Il mercato estivo del Milan sta per entrare nel vivo, sospinto da due uscite di peso: dopo la partenza di Tijjani Reijnders destinazione Manchester City, anche Theo Hernandez si prepara a lasciare Milanello per approdare all’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi. Due operazioni che frutteranno un’importante liquidità , utile per sbloccare le manovre in entrata. Con l’arrivo a parametro zero di Luka Modric ormai definito – il croato raggiungerà i rossoneri dopo la pausa estiva successiva al Mondiale per Club – il Milan guarda ora a un nuovo innesto nel cuore del campo, settore ritenuto prioritario dal direttore sportivo Igli Tare e dal neo tecnico Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Rompipallone.it