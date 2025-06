Bellezza Belcanto Bellini | concerto del coro del Teatro Bellini all' ex Monastero di Santa Chiara

Lasciatevi incantare dall’eleganza del bel canto al suggestivo concerto del Coro del Teatro Bellini, diretto dal Maestro Luigi Petrozziello. Venerdì 27 giugno alle 20:30, la Corte dell’ex Monastero di Santa Chiara a Catania si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, offrendo un’esperienza unica di musica e bellezza. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle voci e dell’arte. Non mancate!

Venerdì 27 giugno, ore 20:30. Concerto del Coro del Teatro Massimo Bellini (diretto dal M° Luigi Petrozziello). Corte dell'ex Monastero di Santa Chiara, via Castello Ursino 26 - Catania. Biglietto 5 € - info presso botteghino del Teatro Massimo Bellini. La Corte dell'ex Monastero di Santa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Bellezza Belcanto Bellini: concerto del coro del Teatro Bellini all'ex Monastero di Santa Chiara

In questa notizia si parla di: bellini - teatro - monastero - santa

Teatro, al Parco di Santa Maria di Agnano torna il concorso "Tiziana Semerano" - Il Teatro al Parco di Santa Maria d'Agnano si prepara a dare il benvenuto alla terza edizione del Concorso Internazionale Teatro-Scuola "Tiziana Semerano".

sabato 5 luglio ore 20.30 Giovanni Arcuri Jazz Quintet - Al tempo della prima melodia Corte dell'ex Monastero di Santa Chiara, via Castello Ursino 26 - Catania Biglietto 5 € - on line e al botteghino del Teatro Massimo Bellini "Al tempo della prima melodi Vai su Facebook

Bellezza Belcanto Bellini: concerto del coro del Teatro Bellini all'ex Monastero di Santa Chiara; I luoghi più belli da vedere a Catania, tra panorami mozzafiato e ricchezze storiche; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 6 al 9 marzo 2025.

“Il lago si racconta”, il 7 settembre ultimo spettacolo nel teatro del Monastero Santa Filippa Mareri a Borgo San Pietro - Il luogo scelto è un omaggio a un luogo simbolo del racconto che il teatro Potlach mette in scena dopo aver ... rietinvetrina.it scrive

“Il lago si racconta”, il gran finale al monastero di Santa Filippa Mareri - Il luogo scelto è un omaggio a un luogo simbolo del racconto che il teatro Potlach mette in scena dopo ... Come scrive ilmessaggero.it