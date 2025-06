L'uomo che sussurrava ai leoni è stato aggredito mentre dava da mangiare ai leoni | è in fin di vita

Una storia che aveva incantato e affascinato molti si trasforma in un drammatico avvertimento: l’uomo noto come “l’uomo che sussurrava ai leoni” è stato gravemente ferito durante un momento di routine al suo zoo in Crimea. Un incidente improvviso, che ricorda quanto il rispetto e la prudenza siano fondamentali nell’interagire con questi maestosi predatori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Oleg Zubkov è stato gravemente ferito da un leone del suo zoo in Crimea il 22 giugno. È stato morso al collo e al torace mentre si trovava nel recinto per il pasto dei felini, ora è ricoverato in gravi condizioni. Era noto come “l’uomo che sussurrava ai leoni” a causa dei video diffusi sui social che lo ritraggono mentre interagisce con i grandi felini del suo zoo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

