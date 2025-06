Uomo spara con la pistola da una finestra a Tivoli e ferisce una donna poi punta l' arma contro i poliziotti

Un grave episodio scuote Tivoli: un uomo, impugnando una pistola, si affaccia da una finestra e spara ferendo una donna che assisteva a una partita di calcio giovanile. La scena, carica di tensione, si è conclusa con il suo tentativo di minacciare anche i poliziotti intervenuti. Un episodio che evidenzia ancora una volta quanto possa essere imprevedibile e pericolosa la violenza improvvisa in contesti quotidiani.

