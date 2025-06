Lettera aperta al sindaco Stefano Bandecchi | Intervento urgente per restituire dignità al cimitero di Terni

Egregio signor sindaco Bandecchi, le scrivo nuovamente, questa volta con urgenza, per richiamare l’attenzione sulla grave situazione del cimitero di Terni. Un luogo di rispetto e memoria che merita di essere restituito alla dignità di sempre. È fondamentale intervenire subito per ripristinare decoro e serenità, restituendo alla comunità un patrimonio di valore e rispetto. È arrivato il momento di agire concretamente, perché Terni merita di più.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una lettera aperta da parte di un lettore di TerniToday al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sulle condizioni in cui si trova il cimitero cittadino.

