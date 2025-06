Aumento della spesa militare della Nato al 5% come funziona e che conseguenze ha

Al vertice di L'Aia, i paesi dell'alleanza NATO si apprestano a firmare un impegno storico: aumentare la spesa militare al 5% del PIL. Ma cosa significa davvero questa decisione e quali conseguenze avrà per l’Italia? Scopriamo insieme come questa scelta strategica possa influenzare la nostra sicurezza, economia e ruolo internazionale, delineando un nuovo scenario geopolitico che ci riguarda da vicino.

