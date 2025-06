Nella notte auto distrugge un semaforo a Porta Saragozza | traffico in tilt

nella notte un'auto in controllo ha travolto un semaforo a Porta Saragozza, causando il caos nel traffico. L’incidente, avvenuto poco dopo le 2.30, ha provocato il danneggiamento di uno degli incroci più trafficati della zona, lasciando le strade senza segnaletica luminosa e creando disagi per automobilisti e pedoni. La scena si è trasformata in un caos improvviso che richiederà interventi rapidi per ristabilire la normalità .

È successo tutto in piena notte, quando erano da poco passate le 2.30 del mattino: un'automobile ha perso il controllo e si è schiantata contro uno dei semafori dell'incrocio di Porta Saragozza, distruggendolo. L'impatto violento ha generato un guasto all'intero impianto semaforico, mandando.

