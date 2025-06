Trump annuncia una tregua di 12 ore ma Israele accusa Teheran | Lanciati altri 2 missili ora li colpiremo con forza L' Iran | Nessun colpo dopo il cessate il fuoco | Orari e scadenze | i dettagli dell' intesa

In un contesto di tensioni crescenti, Trump annuncia una tregua di 12 ore in Medio Oriente, ma le accuse di Israele contro Teheran si fanno più intense con il lancio di nuovi missili. Mentre la diplomazia cerca di trovare una via d’uscita, i dettagli dell’accordo e gli orari cruciali sono sotto stretta osservazione. La situazione resta critica: cosa accadrà nelle prossime ore?

L'annuncio di Trump: «Tregua in vigore, rispettatela». Israele: «Intercettati missili balistici», Katz annuncia la rappresaglia. Trump annuncia una tregua di 12 ore, ma Israele accusa Teheran: «Lanciati altri 2 missili, ora li colpiremo con forza». L'Iran: «Nessun colpo dopo il cessate il fuoco» | Orari e scadenze: i dettagli dell'intesa

Israele-Iran, Donald Trump annuncia cessate il fuoco: "Tregua durerà 12 ore, poi la 'guerra dei 12 giorni' sarà ufficialmente finita" - In un mondo sempre più teso, l'annuncio di Donald Trump di un cessate il fuoco tra Israele e Iran rappresenta un momento di speranza e incertezza.

Trump: “È scattata la tregua, non violatela!”; Iran-Israele, news. Media: “Missili da Teheran”. Katz: “Risponderemo alle violazioni della tregua”; In vigore il cessate il fuoco. Katz: Tregua violata, risponderemo. L'Iran smentisce - Media: l'Iran smentisce la violazione dell'accordo di cessate il fuoco.

