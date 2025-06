Semi di saggezza il libro di Edgar Morin

semplice, ma ricco di profondità, capace di ispirare un nuovo modo di pensare e di agire. Con "Semi di saggezza", Edgar Morin ci invita a diffondere questi semi di speranza e umanità, affinché possano crescere e trasformare il nostro mondo in un luogo più giusto e consapevole.

"Sono come un albero. Il vento disperde i semi che spando. A volte ricadono su terreni aridi; in altri casi germoglieranno, lontanissimo da qui." Ciascuno dei pensieri di Edgar Morin è un seme di saggezza. L'autore prova a guidarci su un terreno impervio e si fa voce della speranza in un mondo di guerre e di odio. E cruciale, oggi più di ieri, che i semi di questo umanesimo emancipatore volino, si disperdano e mettano radici. Un libro piccolo e prezioso, una raccolta di pensieri brevi di un autore complesso e sempre attuale. L'autore Edgar Morin è una delle figure più prestigiose della cultura contemporanea.

