All' Anfiteatro di Avella torna il festival Pomigliano Jazz | il concerto del pianista Gonzalo Rubalcaba

All’Anfiteatro di Avella torna il prestigioso Festival Pomigliano Jazz, un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz. Giovedì 10 luglio, il celebre pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, vincitore di 3 Grammy e 4 Latin Grammy, presenterà in anteprima il suo nuovo album "Gonzalo Rubalcaba for Pino". Una serata ricca di musica e emozioni che conferma il festival come punto di riferimento della scena jazzistica internazionale. Non mancate a questa straordinaria esperienza sonora!

Gonzalo Rubalcaba torna al festival Pomigliano Jazz per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico, "Gonzalo Rubalcaba for Pino". Giovedì 10 luglio, il pianista, percussionista e compositore cubano, vincitore di 3 Grammy e 4 Latin Grammy, proporrà nella serata inaugurale della XXX.

