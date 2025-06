Guerra Usa Iran vertice Teheran-Mosca | ma Putin scarica gli alleati Le relazioni con gli Usa non sono compromesse

In un clima di tensione globale, il viaggio di Abbas Araghchi a Mosca segna una mossa strategica dell’Iran nel tentativo di rafforzare i rapporti con la Russia, nonostante le recenti divergenze con gli alleati. La missione diplomatica, però, si è conclusa con una doccia fredda, lasciando in sospeso le prospettive di un sostegno reale. La partita tra USA, Iran e Russia si gioca su molti livelli, e l’esito potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Missione diplomatica con doccia fredda. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è volato ieri a Mosca con l?intento dichiarato di ottenere un sostegno concreto dopo.

In questa notizia si parla di: mosca - guerra - iran - vertice

