Osimhen speranza in più per il Napoli | Inzaghi ha fatto un gesto inaspettato

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una svolta clamorosa, grazie a un gesto inaspettato di Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Al-Hilal. L’Arabia continua a insistere sul suo acquisto, e il Napoli si trova di fronte a una decisione cruciale. La stella nigeriana, recentemente capocannoniere al Galatasaray, rappresenta una vera e propria speranza per i partenopei in vista di eventuali cessioni. La situazione si fa incandescente e tutto può cambiare in breve tempo.

C’è una speranza in più per i partenopei nell’ottica della cessione dell’attaccante nigeriano: spunta un gesto a sorpresa da parte del nuovo tecnico dell’Al-Hilal L’Arabia insiste e lo fa attraverso Simone Inzaghi. L’obiettivo del nuovo allenatore dell’Al-Hilal è dichiarato: Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è reduce da un’ottima stagione in Turchia, al Galatasaray, dove ha chiuso il campionato come vincitore e capocannoniere. La sua avventura, però, si è conclusa e il futuro è ritornato in bilico. Il vice presidente del Gala ha spinto Osimhen a prendere una decisione. Lo vorrebbe nuovamente con sé nella lega turca, ma l’attaccante ha preso tempo, dichiarando di essere in vacanza e di volersi rilassare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen, speranza in più per il Napoli: Inzaghi ha fatto un gesto inaspettato

In questa notizia si parla di: osimhen - speranza - inzaghi - gesto

Infortunati Inter, Pavard e Frattesi out con la Lazio? Occhio al possibile bluff di Inzaghi: c’è la speranza di… - Nella vivace preparazione dell'Inter per il match contro la Lazio, emergono preoccupazioni sugli infortuni di Pavard e Frattesi.

Osimhen, speranza in più per il Napoli: Inzaghi ha fatto un gesto inaspettato.

Napoli, quel gesto di Osimhen è un segnale di speranza - Il vero segnale di speranza del Napoli è in quel gesto di Osimhen a fine partita allo Juventus Stadium. Riporta corrieredellosport.it

Osimhen, offerta shock dell'Al Hilal di Inzaghi: il Napoli attende la decisione - Il club saudita è disposto a mettere sul piatto un contratto da quaranta milioni a stagione per tre anni più opzione per il quarto. Scrive corrieredellosport.it