Cina | Yunnan sviluppa economia del benessere

Nel cuore dello Yunnan, la crescita dell'economia del benessere sta rivoluzionando il modo di vivere, unendo tradizione e innovazione. Tra caffè, erbe cinesi e campane tibetane, si crea un percorso di guarigione spirituale e riequilibrio interiore. Un esempio di come la cultura cinese evolve, abbracciando mente e corpo per un vivere più sano e consapevole. Per scoprire di più, guarda il video completo al link.

Nello Yunnan, il benessere non e’ solo una tendenza, ma un’attivita’ in piena espansione. Caffe’ + erbe cinesi Campane tibetane per la guarigione spirituale Viaggi benessere per rallentare e riequilibrarsi La cultura della salute in Cina continua a evolversi: mente e corpo insieme. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma630192863019282025-06-24cina-yunnan-sviluppa-economia-del-benessere Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Yunnan sviluppa economia del benessere

In questa notizia si parla di: benessere - cina - yunnan - sviluppa

Cina: Kunming, “viaggio nel tempo” al Museo ferroviario dello Yunnan - Esplora il passato ferroviario dello Yunnan a Kunming, al Museo Ferroviario. Ricavato nell'antica Stazione di Kunming Nord, racconta in modo affascinante i primi traguardi e le trasformazioni delle ferrovie nella regione, offrendo un viaggio nel tempo attraverso esposizioni che narrano un secolo di innovazioni e sviluppo.

Cina-Bangladesh-Pakistan: il vertice trilaterale a livello di vice ministri/sottosegretari ottiene risultati in quattro ambiti Il 23 giugno, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha richie Vai su Facebook

Cina: Yunnan sviluppa economia del benessere; CGTN: la Cina promuove uno sviluppo rurale di alta qualità rispettoso del contesto locale; Cina, le residenze per i giovani curano il benessere psicologico.

Cina, attacco a un ospedale nello Yunnan: almeno due morti e 21 feriti - Malgrado il divieto in Cina sul possesso di armi da fuoco, le aggressioni con le lame e bastoni non sono così rare. tg24.sky.it scrive

Cina, segnalato un caso di peste bubbonica in una contea dello Yunnan - E’ arrivato, più precisamente, dalla contea cinese di Menghai, situata nella provincia meridionale dello Yunnan, che ha dichiarato lo stato di emergenza, di livello 4, dopo che un bambino di ... Come scrive tg24.sky.it