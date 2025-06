Cuore Solidale 2025 | nasce il premio ai Santi Patroni per l’altruismo in città

Il cuore solidale di Udine batte forte nel 2025 con l’istituzione del "Premio SS. Ermacora e Fortunato – Cuore Solidale 2025". Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Parrocchia della Cattedrale e il Comune di Udine, mira a riconoscere e valorizzare gli atleti e cittadini che incarnano autentico altruismo. Un gesto che celebra i santi patroni e accende i riflettori sulla solidarietà cittadina, rafforzando il senso di comunità e umanità.

La città si prepara a celebrare i suoi "cuori solidali" con l'istituzione del "Premio SS. Ermacora e Fortunato – Cuore Solidale 2025". Alla sua prima edizione, il riconoscimento è stato istituito dalla Parrocchia della Cattedrale di Udine, con il patrocinio del Comune di Udine, e punta a

