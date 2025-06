Inter Denzel Dumfries | Con Inzaghi separazione difficile

Denzel Dumfries svela i retroscena di un’intera stagione: dall’addio di Inzaghi all’arrivo di Chivu, l’olandese apre il cuore e rivela le sfide affrontate in casa Inter. La separazione con l’ex allenatore si è rivelata più complessa di quanto si possa immaginare, ma il futuro è già alle porte. Scopriamo insieme cosa ha detto Denzel su questa fase cruciale della sua carriera e sulla rinascita nerazzurra.

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, prendendosi la prima pagina nell’edizione odierna del giornale sportivo. Durante l’intervista, l’olandese si è raccontato parlando di tutti i temi più caldi che hanno investito l’Inter in questi ultimi mesi. Dall’addio di Simone Inzaghi all’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Denzel Dumfries: “Con Inzaghi separazione difficile”

Inter-Lazio la MOVIOLA LIVE: braccio di Bisseck, è rigore! Espulsi Inzaghi e Baroni. Regolari i goal di Pedro e Dumfries, grandi polemiche - Inter-Lazio, in programma alle 20:45 a San Siro, ha già scatenato molte polemiche. Tra episodi controversi come il rigore di Bisseck, l'espulsione di Inzaghi e Baroni, e i gol di Pedro e Dumfries, l’intera partita è al centro di intense discussioni.

Denzel #Dumfries svela tutto! Dall'addio di inzaghi alla nuova #Inter La Champions e la battuta con Theo Dumfries svela: «Ora inizia un'Inter nuova. Ecco cos'è successo in finale di Champions, ma l'addio di Inzaghi non…». Poi la battuta su

L'Inter perde Dumfries: niente debutto contro il Monterrey, sulla destra Darmian oppure la novità Luis Henrique Non ci sarà Denzel Dumfries nell'esordio interista al Mondiale per Club contro il Monterrey domani nella notte italiana. L'esterno olandese

