Aurora Maniscalco morta a Vienna precipitando dal terzo piano | la polizia ha aperto un’indagine

Il dramma di Aurora Maniscalco scuote Vienna: la giovane hostess palermitana di 24 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo, suscitando interrogativi e sospetti. La polizia austriaca ha aperto un’indagine, sospettando che la tragica caduta possa non essere un semplice incidente o un gesto volontario. Al momento della tragedia, Aurora si trovava in circostanze ancora da chiarire, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sua fine improvvisa.

Il volo dal terzo piano di un palazzo di Vienna, la corsa in ospedale, fino alla fine delle flebili speranze: Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, non ce l'ha fatta, ed è morta il 23 giugno a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Ma per la sua morte la polizia austriaca ha aperto un'indagine, ritenendo che potrebbe non trattarsi di un incidente o di un gesto volontario; al momento della caduta con la ragazza si trovava il fidanzato, un conterraneo 27enne, che è già stato ascoltato dagli inquirenti. Maniscalco lavorava per la Lauda Air, compagnia austriaca attivata nel 1979 dal campione di Formula 1 Niki Lauda, da circa tre anni, e da qualche tempo si era trasferita nella capitale del Paese; nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi la tragedia che si è consumata nell'edificio residenziale in Universumstrasse, in una zona tra il Danubio e il Donaukanal, in cui viveva con il compagno, il primo a lanciare l'allarme dopo averla vista precipitare.