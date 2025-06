Torino presidio contro attacco Usa in Iran

Torino si mobilita contro l'eventuale attacco degli Stati Uniti in Iran, con un presidio pacifico organizzato dal Coordinamento Disarmiamoli in piazza Carignano. Un gesto forte di solidarietà e protesta, a cui partecipano realtà come Potere al Popolo, Usb, Pci, Cambiare Rotta, Cau e Osa, unendo le voci contro le guerre e le tensioni internazionali. La città si fa portavoce di un messaggio chiaro: la pace deve prevalere su ogni scelta bellica.

Presidio contro l'attacco Usa in Iran organizzato dal Coordinamento Disarmiamoli in piazza Carignano, a Torino, dove Potere al Popolo, insieme a Usb (Unione sindacale di base), Pci (Partito comunista italiano), Cambiare Rotta, Cau (Collettivo autorganizzato universitario), Osa (Organizzazione studentesca di alternativa), "ha aderito all'invito del coordinamento Disarmiamoli, promotore della manifestazione di piazza Vittorio a Roma del 21 giugno, a scendere in piazza, a seguito del bombardamento americano sui siti nucleari iraniani". Disarmiamoli ha espresso netta contrarietà al conflitto in corso, perché l'aggressione di Israele e Usa all'Iran potrebbe portarci alla guerra totale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, presidio contro attacco Usa in Iran

In questa notizia si parla di: torino - presidio - attacco - iran

«Trump ha accettato la trappola che gli hanno teso Israele, Cia e Pentagono» – Il videocommento di Dario Fabbri sull’attacco Usa all’Iran - In un momento cruciale di tensione internazionale, Trump ha scelto di rispondere con un attacco a sorpresa contro l’Iran, sfidando le promesse di negoziato e aprendo un nuovo capitolo di conflitto.

Fuori la guerra dalla storia! Ieri sera eravamo in piazza Castello per prendere parte a un presidio pacifista autorganizzato tramite un appello spontaneo diffuso nel pomeriggio. Insieme ad Arci Torino abbiamo invitato la cittadinanza a scendere in piazza per la Vai su Facebook

Torino, presidio contro attacco Usa in Iran; A Torino presidio contro l'attacco Usa in Iran; Sestri Levante, comandante salva capriolo in mare.

Torino, presidio contro attacco Usa in Iran - Presidio contro l'attacco Usa in Iran organizzato dal Coordinamento Disarmiamoli in piazza Carignano, a Torino, dove Potere al Popolo, insieme a Usb (Unione sindacale di base), Pci (Partito comunista ... Secondo tg24.sky.it

A Torino presidio contro l'attacco Usa in Iran - A Torino Potere al Popolo, insieme a Usb (Unione sindacale di base), Pci (Partito comunista italiano), Cambiare Rotta, Cau (Collettivo autorganizzato universitario), Osa (Organizzazione studentesca di ... Da msn.com