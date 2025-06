Wesley | Juve e Roma mi vogliono dopo il Mondiale per club ci penserò

Dopo il Mondiale per club, i grandi club italiani sono pronti a sferrare l’attacco: Wesley, talento emergente del Flamengo, ha catturato l’attenzione di Juve e Roma. Con le sue prestazioni brillanti nel torneo americano, è diventato un obiettivo concreto sul mercato. Ma cosa dicono i suoi stessi compagni? Jorginho, Danilo e Alex Sandro hanno già svelato il fascino della Serie A, alimentando il sogno di vedere Wesley in Italia.

L'esterno del Flamengo che si sta mettendo in luce (anche) nel torneo americano è un oggetto del desiderio di alcuni club italiani: "Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato della Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wesley: "Juve e Roma mi vogliono, dopo il Mondiale per club ci penserò"

In questa notizia si parla di: club - wesley - juve - roma

Gasperini Juve, l’allenatore ha chiesto qualche giorno di riflessione alla Roma: aspetta le mosse del club bianconero! Cosa filtra sul suo futuro - Gasperini si trova al centro di un intricato balletto tra Juventus e Roma, con il futuro dell'allenatore che tiene banco nei pensieri di molti.

Wesley del Flamengo piace a Roma e Juve, ma niente offerte ufficiali: il club brasiliano parte da 35 milioni Il terzino classe 2003 è conteso anche in Premier League: occhio a City, Arsenal e United Vai su Facebook

Calciomercato Roma, nessuna offerta per Wesley: il Flamengo parte da 35 milioni. Interesse anche di Juve e club di Premier https://bit.ly/4jX8LXx #AsRoma Vai su X

Wesley: Juve e Roma mi vogliono, dopo il Mondiale per club ci penserò; Flamengo, Wesley: 'Juve e Roma mi vogliono. Dopo il Mondiale ci pensero'; Wesley conferma: So dell'interesse di Roma e Juve, ma ora non penso al futuro.

Wesley: "Juventus e Roma? Non è il momento ma sogno di giocare in Europa. Concentrato sul Mondiale" - Il terzino destro del Flamengo Wesley, attualmente impegnato negli Stati Uniti al Mondiale per Club in cui la formazione brasiliana ha ... Secondo msn.com

Wesley: "Juve e Roma mi vogliono, dopo il Mondiale per club ci penserò" - L'esterno del Flamengo che si sta mettendo in luce (anche) nel torneo americano è un oggetto del desiderio di alcuni club italiani: "Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato della Serie A" ... Segnala gazzetta.it