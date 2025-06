Allerta caldo in Alaska | il primo bollettino d’allarme della storia

L'Alaska, tradizionalmente associata a paesaggi ghiacciati e temperature rigide, si confronta ora con un fenomeno inedito: il primo allarme caldo della sua storia. Un segnale allarmante che mette in discussione i cambiamenti climatici e la loro influenza su territori insospettabili. Questa novitĂ apre una pagina completamente nuova sulla nostra comprensione delle sfide ambientali globali. Scopriamo insieme come questa situazione possa influenzare il futuro del Grande Nord.

Caldo record anche in Alaska, per la prima volta scatta l’allerta meteo: rischio inondazioni da ghiacciai - Un’ondata di caldo senza precedenti sta scuotendo l’Alaska, con temperature che hanno toccato i 30 °C, scatenando la prima allerta meteo per il rischio di inondazioni causate dallo scioglimento dei ghiacciai.

Caldo record anche in Alaska, scatta l'allerta meteo per rischio di inondazioni dai ghiacciai - Un’ondata eccezionale di calore, con punte fino a 30 °C, ha fatto scattare la prima allerta meteo per caldo in Alaska. Si legge su meteo.it

