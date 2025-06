Milano Pride 2025 | la parata il percorso il concerto e gli ospiti attesi Tutto il programma

Milano Pride 2025 si appresta a infiammare la città con un calendario ricco di eventi, dal corteo colorato alle esibizioni live più coinvolgenti. Con il motto ‘Resistenza Arcobaleno’, questa 24esima edizione celebra la diversità e la lotta per i diritti LGBTQIA+ con entusiasmo e passione. Oltre alle novità nel quartiere di Porta Venezia, il cuore dell’evento pulsa nel grande concerto finale. Tutto il programma promette emozioni indimenticabili: scopriamo insieme cosa ci attende!

Milano, 24 giugno 2025 – Entra nel vivo la 24esima edizione della Milano Pride Week 2025. Un evento – anche quest'anno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano ma non di Regione Lombardia – che trasforma la città in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+. Il motto di quest'anno è: 'Resistenza Arcobaleno'. Oltre ai numerosi appuntamenti nel quartiere di Porta Venezia, il clou è previsto per sabato 28 giugno con la tradizionale parata per le strade del centro cittadino. Ecco tutte le informazioni per quanto riguarda i talk, i dibattiti e il percorso del corteo.