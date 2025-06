Arrestato a Bologna 35enne tunisino | doveva scontare 20 anni per droga in patria

Un 35enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bologna in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria della Tunisia. L’uomo, residente nel capoluogo emiliano e già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena di 20 anni di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Arrestato a Bologna 35enne tunisino: doveva scontare 20 anni per droga in patria

