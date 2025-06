Pefc Italia 71mila tonnellate di CO2 assorbita da foreste certificate

Pefc Italia traccia un sorprendente bilancio di sostenibilità: oltre 71mila tonnellate di CO2 assorbite grazie a 1.061.059 ettari di foreste certificate, in crescita dell’8,2% rispetto all’anno scorso. Con 1.585 aziende e 19 realtà dedicate ai servizi ecosistemici, il nostro Paese dimostra che la tutela delle foreste è una forza concreta contro i cambiamenti climatici. Questi risultati testimoniano come la sostenibilità possa diventare una vera priorità nazionale…

(Adnkronos) – Ben 1.061.059 ettari di foreste certificate (+8,2% rispetto al 2023) in 14 regioni, 1.585 aziende certificate e 19 realtà certificate per i servizi ecosistemici, con 71.194 tonnellate di CO2 equivalente assorbita o non emessa. Sono i risultati del primo Bilancio di Sostenibilità redatto da Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes),