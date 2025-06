Jeff e Lauren Bezos come Renzo e Lucia dei Promessi Sposi | questo matrimonio non s’ha da fare

Jeff e Lauren Bezos, come i rinomati Renzo e Lucia dei Promessi Sposi, si trovano al centro di un dramma che supera la semplice cronaca rosa. La loro cerimonia, ostacolata da attivisti a Venezia, sta diventando un simbolo di lotta e resistenza, trasformando un matrimonio in un’epica sfida contro gli ostacoli. Questa vicenda, tra passione e conflitto, ci ricorda che anche le storie d’amore più moderne possono rispecchiare i grandi temi della letteratura universale, lasciandoci con una domanda: il sì si farà ?

