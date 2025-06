Mondiale per Club le presenze degli spettatori negli stadi

Il Mondiale per Club 2025, con il suo formato espanso a 32 squadre, sta catturando l’attenzione non solo sui campi, ma anche negli stadi americani. L’afflusso di pubblico, che ha portato gli organizzatori a ridimensionare i prezzi dei biglietti, rappresenta un importante banco di prova in vista del grande evento del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Un segnale chiaro di come il calcio globale stia crescendo e appassionando sempre più tifosi...

Il successo del Mondiale per Club 2025, allargato dalla Fifa a 32 squadre, si misura anche dal seguito negli stadi degli spettatori americani. Un test interessante anche in vista del Mondiale vero e proprio che si disputerà negli States, in Canada e Messico nell'estate del 2026. Gli organizzatori hanno faticato a piazzare i tagliandi delle partite e sono stati obbligati ad abbassare progressivamente i prezzi, avviando anche massicce campagne promozionali per cercare di regalare un colpo d'occhio all'altezza delle sfide proposte al pubblico americano. Il 18 giugno la Fifa ha comunicato di aver conteggiato la presenza di oltre 340.

Mondiale per club, ondata di calore in arrivo negli Usa. Si può giocare a 37 gradi? (The Athletic) Il Dortmund ha lasciato le riserve negli spogliatoi per preservali dal caldo. Cresce la preoccupazione per calciatori e spettatori. https://ilnapolista.it/2025/06/mondia Vai su X

Mondiale per club, ondata di calore in arrivo negli Usa. Si può giocare a 37 gradi? (The Athletic) Il Dortmund ha lasciato le riserve negli spogliatoi per preservali dal caldo. Cresce la preoccupazione per calciatori e spettatori.

