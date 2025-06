Como Lake Cocktail Week 2025 | sul Lago di Como appuntamento con l' arte dei bartender

Preparati a vivere un’esperienza unica tra le incantevoli rive del Lago di Como: la Como Cocktail Week 2025, dal 1 al 6 luglio, celebra l’eccellenza dei bartender e della mixology di lusso. Originata nel 2019 e giunta alla sua sesta edizione, quest’anno il tema è "Taste", un invito a immergersi nell’arte della miscelazione attraverso il gusto. Oltre trenta location protagoniste di un evento che promette emozioni indimenticabili.

L'eccellenza della mixology e dell'ospitalità di lusso saranno protagoniste dall'1 al 6 luglio della Como Cocktail Week. L'evento nato sulle rive del Lago di Como nel 2019, poi esportato a St. Moritz e in arrivo in Sicilia il prossimo ottobre, giunto alla sesta edizione quest'anno avrà come titolo, "Taste" un invito a fare una vera e propria un'immersione nell'arte della miscelazione a partire dal gusto. Oltre trenta location, alcune tra le più rinomate del panorama italiano. Una settimana dedicata al bere bene e al food pairing che trasforma il bancone del bar in un palcoscenico di creatività, dove la miscelazione diventa racconto, unione, sperimentazione e arte da condividere.

