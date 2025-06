Dopo qualche giorno ritrovata la moto del sindaco Cirillo | Grazie ai carabinieri

Dopo qualche giorno di intense indagini, la KTM 500 EXC del sindaco Cirillo è stata ritrovata dai Carabinieri. Il mezzo, sottratto da ignoti malviventi mentre era parcheggiato sotto casa, è stato recuperato grazie all’impegno delle forze dell’ordine. La scoperta rappresenta un importante risultato nella tutela dei cittadini e delle loro proprietà, dimostrando come la collaborazione tra forze di polizia e comunità possa fare la differenza.

E' stata ritrovata dai carabinieri la Ktm 500 exc, una moto da cross, di proprietà del sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo. Il mezzo era stato lasciato sotto casa quando un ignoto malvivente l'aveva trafugato. Le indagini delle forze dell'ordine hanno però permesso il ritrovamento in tempi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dopo qualche giorno ritrovata la moto del sindaco Cirillo: "Grazie ai carabinieri"

