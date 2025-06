Cina | porto di Horgos registra aumento attivita’ di trasporto

Il porto di Horgos, cuore pulsante del trasporto tra Cina e Europa, ha registrato un incremento significativo nelle attività di movimentazione merci nel 2023. Con oltre 4.500 viaggi di treni merci fino a metà giugno, questa infrastruttura si conferma come un punto nevralgico per il commercio internazionale nella regione dello Xinjiang. Un dato che sottolinea la crescita continua della rotta cinese-europea e le sue potenzialità future. Per approfondire, visionate il video al seguente link: ...

Il porto di Horgos, un importante snodo ferroviario nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, ha gestito circa 4.569 viaggi di treni merci Cina-Europa (Asia centrale) fino al 15 giugno di quest'anno, secondo la China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

