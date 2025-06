Discarica a cielo aperto | Giorno e notte scaricano rifiuti di ogni genere

Discariche a cielo aperto che, giorno e notte, riempiono i nostri spazi di rifiuti di ogni tipo. La segnalazione di una cittadina denuncia una realtà allarmante che mina la salute e il benessere della comunità. È ora di agire con decisione e responsabilità, perché la tutela dell’ambiente non può più essere rimandata. La nostra città merita un futuro più pulito e sostenibile: insieme possiamo fare la differenza.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una cittadina Mi rivolgo in qualità di cittadina profondamente preoccupata, oltre che indignata, per la gravissima situazione ambientale ed igienico-sanitaria in cui versa la nostra città. Trovo assolutamente incoerente le campagne e gli inviti alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it