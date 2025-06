Incubi frequenti? Ecco perché sono un rischio per la salute

Gli incubi frequenti non disturbano solo il riposo, ma potrebbero anche mettere a rischio la nostra salute a lungo termine. Un nuovo studio presentato al Congresso 2025 della European Academy of Neurology svela un collegamento sorprendente tra la frequenza degli incubi e l’invecchiamento cellulare. Scopriamo insieme come queste orde notturne influenzano il nostro benessere e cosa possiamo fare per proteggere il nostro futuro.

Gli incubi ricorrenti non sono solo la causa di notti agitate e risvegli traumatici, ma potrebbero anche rappresentare un serio rischio per la salute a lungo termine. Ecco cosa dice un nuovo studio su questo argomento. Ecco la prima ricerca a mettere in luce un collegamento tra la frequenza degli incubi e l'invecchiamento cellulare Incubi e invecchiamento cellulare. Una ricerca presentata al Congresso 2025 della European Academy of Neurology (EAN) rivela che chi soffre regolarmente di incubi è esposto a un i nvecchiamento biologico più rapido e a un rischio di morte prematura più di 3 volte superiore rispetto a chi non ne ha o li sperimenta raramente.

