Sul set di un’epica spedizione ispirata a Jurassic World | ecco la ‘Danger island adventure’

Preparati a vivere un’avventura mozzafiato con il nostro epico viaggio ispirato a Jurassic World! Per celebrare l’arrivo nelle sale italiane di "Jurassic World - La rinascita", Wepromo ha ideato una straordinaria esperienza di branding che ti porterà direttamente nel cuore dell’Isola del Pericolo. Un’occasione unica per immergerti nel mondo dei dinosauri e scoprire un’avventura indimenticabile. Sei pronto a scoprire cosa ti aspetta?

Per celebrare il lancio in Italia del film distribuito da Universal Pictures International Italy Jurassic World - La rinascita, dal 2 luglio al cinema, l’agenzia bolognese di entertainment marketing Wepromo ha realizzato per Universal Pictures un innovativo progetto di experiential branding. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sul set di un’epica spedizione ispirata a Jurassic World: ecco la ‘Danger island adventure’

Jurassic World - La Rinascita rinnova la saga tra scienza, etica e dinosauri, con spettacolo, riflessione e un'epica visione del rapporto uomo-natura.