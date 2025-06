Traffico Roma del 24-06-2025 ore 11 | 30

Se ti trovi a Roma il 24 giugno 2025 alle ore 11:30, preparati a un traffico intenso lungo il Raccordo Anulare e le principali arterie della città. La situazione evidenzia chiusure e code in diverse zone, rendendo fondamentale pianificare con anticipo il viaggio. Resta aggiornato su infomobilità e scegli il percorso più rapido per arrivare a destinazione senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico intenso tra gli svincoli Ardeatine Casilina sempre sul raccordo chiusa la corsia di emergenza dalla altezza del uscita Tiburtina verso l'uscita La Rustica traffico all'altezza di via Flaminia in direzione viale di Tor di Quinto sulla cassa traffico intenso tra la storta e la Trionfale code sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe in direzione centro traffico congestionato sulla Tangenziale Est In entrambe le direzioni traffico rallentato sull'Aurelia sulla Pontina rallentamenti dalla Colombo in direzione Latina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-06-2025 ore 11:30

