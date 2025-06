Trump | Tregua tra Israele e Iran Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 6 L' Idf | Raggiunti tutti gli obiettivi

Trump annuncia con entusiasmo il cessate il fuoco tra Israele e Iran, entrato in vigore alle 6:00, segnando un momento cruciale nella regione. Il governo israeliano afferma di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, mentre Trump sottolinea che questa tregua «potrebbe reggere» se entrambe le parti si impegnano a rispettarla. La speranza di una stabilità duratura si fa strada tra le tensioni persistenti, ma il futuro rimane ancora incerto.

Il governo israeliano ha annunciato di aver raggiunto "tutti gli obiettivi" della sua guerra contro l'Iran. Donald Trump ha scritto sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele «è ora in vigore». Una tregua che «potrebbe reggere» se entrambe le parti si impegneranno a rispettarla. Lo ha detto un funzionario israeliano al sito di notizie Walla.

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà ». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Tregua Iran Israele, Idf: missili da Teheran dopo ok a cessate il fuoco. Katz: «Risponderemo con forza».

Come funziona la tregua fra Israele e Iran: orari e dettagli dell'annuncio di Trump sulla «guerra dei 12 giorni»

Guerra Iran, Trump: «Tregua con Israele, la guerra finirà». Teheran: «La tregua è entrata in vigore». Ultimi raid con missili all'alba - Trump ha annunciato che l'Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 12 ore.