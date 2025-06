‘The Edge’ lo storico chitarrista degli U2 ottiene la cittadinanza irlandese dopo 62 anni

Dopo 62 anni di vita e musica in Irlanda, ‘The Edge’ degli U2 ha finalmente ottenuto la cittadinanza irlandese. Un traguardo emozionante per il leggendario musicista, che ha deciso di consacrare ufficialmente il suo legame con il Paese che ha chiamato casa per decenni. La cerimonia a Killarney ha segnato un momento speciale, celebrando non solo un nuovo status legale, ma anche l’amore duraturo per questa terra che ha ispirato tante sue creazioni.

All’anagrafe è David Howell Evans, ma noi tutti lo conosciamo meglio come ‘ The Edge ’. Lo storico chitarrista degli U2 è ufficialmente diventato cittadino irlandese dopo aver vissuto nel Paese per 62 anni. La cerimonia si è tenuta lunedì a Killarney, nella contea di Kerry, dove Evans ha prestato giuramento di fedeltà allo Stato insieme a centinaia di altri nuovi cittadini. Un inglese in Irlanda da una vita. Nato a Essex, in Inghilterra, da genitori gallesi, Evans si è trasferito in Irlanda all’età di un anno. “Sono un po’ in ritardo con la burocrazia”, ha ammesso con un sorriso ai giornalisti presenti all’evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘The Edge’, lo storico chitarrista degli U2 ottiene la cittadinanza irlandese dopo 62 anni

