Ladri in azione nel Pordenonese | rubati soldi e gioielli

Ladri in azione nel Pordenonese, seminando allarme tra residenti e forze dell’ordine. Tra San Vito al Tagliamento e Valvasone Arzene, tre colpi tra tentativi e furti riusciti stanno scuotendo la comunità, con ladri che si sono introdotti di giorno, rubando soldi e gioielli. La situazione è critica: occorre vigilare e rafforzare le misure di sicurezza per proteggere le abitazioni e restare uniti contro questa escalation di crimine.

Ancora furti nella Destra Tagliamento. Questa volta i ladri hanno preso di mira le zone di San Vito al Tagliamento e Valvasone Arzene. Dalle prime ricostruzioni sono stati tre i colpi segnalati tra tentati furti e furti andati a segno. I malviventi si sono introdotti in pieno giorno in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ladri in azione nel Pordenonese: rubati soldi e gioielli

