750$ per un Chromebook e che Chromebook | la scommessa di Lenovo e Google

Se pensavi che 750$ fossero un investimento alto per un Chromebook, preparati a cambiare idea. Lenovo e Google hanno presentato il loro capolavoro: il miglior Chromebook sul mercato, con un processore ARM, uno schermo OLED e una dotazione da laptop tradizionale. Un mix perfetto di potenza, design e funzionalità , tutto racchiuso in un dispositivo che promette di rivoluzionare l’esperienza di navigazione e produttività . Scopriamolo insieme.

© Dday.it - 750$ per un Chromebook (e che Chromebook): la scommessa di Lenovo e Google

