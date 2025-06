Uno dei poliziotti arrestati per spaccio e il narcos amici sui social | Speriamo non ci becchino

Un’indagine che scuote le forze dell’ordine, svelando un inquietante legame tra polizia e narcotraffico. Uno dei poliziotti arrestati per spaccio e il suo amico, anche loro coinvolti nel traffico di droga, condividono momenti sui social, ignari delle conseguenze. Le indagini hanno rivelato come i blitz antidroga fossero orchestrati grazie alle soffi delle fonti interne, con conseguenze che potrebbero mettere in discussione l’intera credibilità delle forze dell’ordine. Continua a leggere.

I blitz antidroga venivano organizzati grazie alle soffiate del narcotrafficante al vicequestore, che come ringraziamento consegnava all'uomo una parte della droga sequestrata, che non appariva nei documenti ufficiali delle operazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poliziotti - arrestati - spaccio - narcos

Spaccio di droga sul lungomare: arrestati due stranieri, uno è minorenne - Due stranieri, tra cui un minorenne, sono stati arrestati sul lungomare di Salerno dagli agenti della Squadra Mobile, sorpresi mentre cedevano hashish a un giovane georgiano.

Uno dei poliziotti arrestati per spaccio e il narcos amici sui social: Speriamo non ci becchino; Arrestati due poliziotti, altri cinque indagati: aiutavano la gang dell’hashish a spacciare droga; Maxi operazione contro il traffico di droga: tredici arresti, anche due poliziotti.

Uno dei poliziotti arrestati per spaccio e il narcos amici sui social: “Speriamo non ci becchino” - I blitz antidroga venivano organizzati grazie alle soffiate del narcotrafficante al vicequestore, che come ringraziamento consegnava all'uomo una parte ... Come scrive fanpage.it

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione. Altri due indagati per spaccio. Tutti sospesi - Il procuratore Lo Voi: “Si è giunti in breve tempo alla identificazione di ... Da quotidiano.net