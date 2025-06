Strage di Bologna a rischio il regime di semilibertà per l’ex Nar Gilberto Cavallini

L’ombra della strage di Bologna torna a scuotere il panorama giudiziario, con il futuro di Gilberto Cavallini, ex esponente delle NAR, al centro di un importante pronunciamento. La Corte d’assise d’appello di Bologna si pronuncerà sulla possibilità di applicare l’isolamento diurno, una misura che potrebbe incidere profondamente sulla sua detenzione. La decisione avrà ripercussioni significative sul regime carcerario e sulla giustizia italiana, mettendo in discussione i principi di responsabilità e riabilitazione.

La Corte d’assise d’appello di Bologna si è riservata la decisione sulla possibilità di applicare l’isolamento diurno all’ex Nar Gilberto Cavallini, che lo scorso 15 gennaio è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. 🔗 Leggi su Ternitoday.it