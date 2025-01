Liberoquotidiano.it - Politica: Orlando, 'delegittimazione partiti si affronta anche ripartendo da territori'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "C'è stata una forte contrazione del ruolo delle assemblee, quindiuna svalutazione di quello delle opposizioni. Le quali però, nelle democrazie, sono importanti quanto chi governa, anzi per alcuni aspetti forse di più, perché la cifra democratica è data dall'agibilità che hanno le opposizioni. Io ho perso per pochissimi voti e non considero la partita del tutto chiusa. Ho sempre detto che il mio impegno era a favore del superamento di un sistema di potere che in Liguria, comunque,se di misura, è ancora in sella; e quindi penso che un contributo importante lo si possa, anzi lo si debba dare in quest'ottica. Penso che una fortedeie delle istituzioni possa esseretada una dimensioneale. Io non considero quella che devore ora come una battaglia diversa da quella che avrei potuto continuare a livello parlamentare: la considero la stessa battaglia, ma dare da un altro punto di vista".