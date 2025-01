Orcel | UniCredit non italiana? Portiamo il meglio dell’Italia all’estero

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 gen. (askanews) – “Siamo una banca, abbiamo radici italiani e crediamo nell’Italia, ma crediamo anche nell’Europa e nel portare ilche l’Italia ha. Se questo vuol dire non essere italiani mi spiace molto, perché la nostra stessa industria crede in tutto questo”. Lo ha dichiarato il Ceo di, Andrea, alla domanda se la partnership con Ferrari, presentata oggi, possa rafforzare il percepito dicome banca, anche in alcuni ambienti di governo. “L’Italia ha una industria di esportazione, noi vogliamo dare agli italiani l’opportunità di eccellere in Italia e di girare in tutta Europa con un marchio che è leader, noi andiamo in questa direzione”. “Io sono italiano e ne vado molto orgoglioso – ha proseguito-, credo che in Europa si passa troppo tempo a esasperare le diversità e poco tempo a unirsi per creare un blocco economico che possa creare opportunità per tutti, il che non vuol dire uniformare tutti.