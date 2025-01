Lanotiziagiornale.it - “Netanyahu non verrà arrestato se verrà in visita in Italia”. L’annuncio di Tajani manda su tutte le furie i Cinque Stelle: “Impossibile ignorare i crimini di guerra che ha commesso”

Mentre il cessate il fuoco a Gaza non è ancora stato ufficializzato da Israele, insi torna a discutere della richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale (CPI) nei confronti del primo ministro di Tel Aviv, Benjamin. A riaccendere il dibattito sono state le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio, che ha affermato: “Noi siamo rispettosi della Corte, però abbiamo letto le carte e abbiamo ribadito più volte che le scelte della Corte non devono mai essere ispirate a principi politici. Riteniamo che la richiesta non sia applicabile ae mi sembra difficilmente realizzabile dal punto di vista pratico. Sono richieste, secondo me, non fondate”.Secondo, la richiesta “non porterebbe ad alcun effetto”, aggiungendo di non vedere “come si possa arrestare un capo di Stato inin un Paese”.