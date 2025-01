Mistermovie.it - Mister Movie | Le recensioni di Wolf Man portano a punteggi deludenti su Rotten Tomatoes e Metacritic

Il nuovo reboot diMan targato Universal Pictures ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale americane, suscitando reazioni contrastanti da parte della critica. Diretto da Blumhouse Productions e interpretato da un cast stellare con Julia Garner, Christopher Abbott e Matilda Firth, il film segna un ritorno al mito del lupo mannaro, ma non senza lasciare il pubblico e gli esperti divisi.Un horror semplice ma efficace per alcuniSecondo Jonathan Sim di Coming Soon,Man rappresenta “il miglior film della Blumhouse degli ultimi anni”. L’elogio si concentra sulla semplicità della narrazione e sugli straordinari effetti di trucco, che danno vita a un horror privo di artifici ma ricco di impatto visivo. Anche Jacob Oller di AV Club ha elogiato il film definendolo “adorabile”, evidenziandone un fascino che si riflette nella sua estetica e nella messa in scena.