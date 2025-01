Mistermovie.it - Mister Movie | Addio David Lynch, morto il regista visionario a 78 anni

Leggi su Mistermovie.it

, il genio creativo dietro capolavori come Blue Velvet, Mulholland Drive e la serie televisiva Twin Peaks, si è spento all’età di 78. Nel 2024 aveva rivelato di soffrire di enfisema, una malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalla regia attiva. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla famiglia tramite un post su Facebook: “C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Come diceva spesso: ‘Concentrati sulla ciambella, non sul buco.’”a 78, ilche ha rivoluzionato il cinema americanoclass="wp-block-heading">ha costruito un’eredità unica, mescolando elementi di horror, noir e surrealismo per creare opere inimitabili. Quattro volte nominato all’Oscar, nel 2020 ricevette un premio onorario per il suo contributo al cinema.