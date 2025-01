Marvel Studios | aggiornamenti su Doctor Strange 3 e Shang Chi 2!

Leggi su Cinefilos.it

su3 eChi 2!Ihanno dovuto affrontare la loro giusta dose di sfide da quando è iniziata la Multiverse Saga. Per cominciare, lo studio ha dovuto fare i conti con un cambio di CEO alla Disney, una pandemia e gli scioperi di Hollywood del 2023.Non c’è da stupirsi che queste ultime due Fasi siano sembrate un po’ sconnesse. Sono stati introdotti nuovi personaggi in film e serie TV solo per essere M.I.A. (miss in action) da allora. Nel frattempo, sequel e threequel che una volta sembravano scontati devono ancora materializzarsi.Oggi, l’insider Daniel Richtman riporta la notizia che né3 né-Chi 2 inizieranno le riprese prima del 2026. Non è chiaro se Destin Daniel Cretton abbia intenzione di passare direttamente da Spider-Man 4 al sequel di-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, anche se è certamente possibile.