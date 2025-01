Lopinionista.it - “L’umanizzazione delle cure e la partecipazione attiva: due obiettivi fondamentali del Sistema sanitario nazionale”, convegno il 17 gennaio

ROMA – Venerdì 17, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge ile la: duedel”. Interviene il segretario di presidenza, Stefano Vaccari. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Saluto introduttivo Stefano Vaccari, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati.Contributi: “Promuovere le relazioni umane come valore fondamentale nell’ambitopratiche di salute pubblica”, Massimo Fabi, Assessore Politiche per la Salute Emilia-Romagna; “Il ruolo del Service Design nel miglioramento dei processi ospedalieri: un approccio per il contesto”, Chiara Gibertoni, Direttrice Generale IRCCS AOU di Bologna; “: la centralitàpersone nel contesto”, Claudio Vagnini, direttore generale AOU di Modena; “Vivere le aree esterne del Policlinico: esplorazionenecessità e dei bisogni degli utenti”, Francesca Gorla, Sviluppo Organizzativo IRCCS AOU di Bologna; “Accoglienza e accessibilità nei servizi ospedalieri: innovare i processi per migliorare l’esperienza dell’utente”, Maria Chiara Wirz, Ricercatrice Service Design IRCCS AOU di Bologna; “Politiche di integrazione del volontariato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”, Emanuela Luppi, vice presidente Comitato Consultivo Misto AOU di Modena EndoGym; Carlo Alboni, Responsabile Struttura Semplice di Chirurgia Ginecologica Mini-Invasiva e Robotica AOU di Modena; “Il ruolo del Service Design nel miglioramento dei processi ospedalieri: un approccio per il contesto”, Chiara Gibertoni, Direttrice Generale IRCCS AOU di Bologna; “Tempo Volontario”, Francesca Neviani, Dirigente Medico, Geriatria AOU di Modena; “Tracce di Frida, il corpo resiliente”, Angela Bertani, Dirigente Medico, Gastroenterologia AOU di Modena; Tanja Magni, Paziente AOU di Modena.