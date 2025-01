Oasport.it - Lorenzo Sonego non si nasconde: “Una delle vittorie più belle della mia carriera. Ora testa a Marozsán”

ha fermato la corsa del brasiliano Joao Fonseca nel secondo turno degli Australian Open 2025. Dopo aver eliminato il russo Andrey Rublev sembrava che nessuno potesse opporsi al carioca ma, fortunatamente, il tennista torinese non si è scomposto e lo ha superato al termine di un match davvero bellissimo.l’ha spuntata al quinto set con il punteggio di 6-7 6-3 6-1 3-6 6-3 in 3 ore a 41 minuti di gioco.Al termine del match il tennista azzurro ha raccontato quanto avvenuto in campo, nel corsoconferenza stampa di rito: “Che dire? Semplicemente unamigliorimiaa livello di tornei dello Slam. Ho servito molto bene, e non ho mai mollato nemmeno un singolo punto. Ero davvero concentratissimo. Anche dopo aver perso il primo set avevo sempre buone sensazioni, perché stavo colpendo bene la palla.