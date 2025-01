Linkiesta.it - Lo scudo penale e la legge maggioritaria sono i primi passi verso uno Stato autoritario

La polizia, i carabinieri, tutte le forze dell’ordine,unoindispensabile per la tutela dei cittadini e delle istituzioni in unodi diritto. L’idea di garantire alle forze dell’ordine unoper impedire che abbiano «le mani legate» ribalta questa concezione e introduce sulla strada delloe del regime poliziesco, in qualsiasi forma essa sia attuata. Le prime reazioni negative all’idea del Governoarrivate proprio dai sindacati di polizia e carabinieri, con qualche significativa eccezione dei gruppi più vicini all’estrema destra governativa.Al momento il governo Meloni ha fatto una parziale marcia indietro, su pressione del Quirinale pare, pur cercando di fare almeno un primo passo in avanti. Lo vedremo nei prossimi giorni. Ma la strada è tracciata.