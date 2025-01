Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha il grande vantaggio di servire per primo nel 5° set

30-15 AAAAACCCCCCCCCCEEEEEEEEEE, undicesimo!! Da campione!15-15 Diagonale di rovescio che dice male, chiaramente, a. Adessoesplode colpi come l'altro ieri contro Rublev, in totale scioltezza.15-0 Bella seconda al corpo, attacco di rovescio senza rischiare: passante lungo di dritto di.3-3 Servizio in kick, che rimbalza sempre altissimo, poi la catenata inside in di dritto di: ancora parità!40-30 Ace (11°). Che campione.30-30 Splendido chop di, fa fatica ad abbassarsi e mette in rete lo slice!30-15 NOOO cosa ha tirato! Ragazzi che vincente lungolinea incredibile da fermo di rovescio.